У Києві людина потрапила під потяг: рух міської електрички затримується

Обставини події встановлюються.
У Києві 23 жовтня затримується рух міської електрички №7313. Це сталось через те, що людина потрапила під потяг.
Про це повідомили в "Київпастрансі".
"Затримано рух міської електрички №7313 на перегоні ст. Вишгорлодська - ст. Сирецька в напрямку ст. Борщагівська через потрапляння людини під потяг. На місці працюють фахівці", - йдеться у повідомленні.
Про те, у якому стані людина, та коли відновиться рух транспорту, наразі не повідомляють.
Нагадаємо, в Одеській області електричка розчавила чоловіка.