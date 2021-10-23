Понад 1200 нових випадків: коронавірус у Києві 23 жовтня

Зараз хворіють 18 330 містян.

У Києві 22 жовтня зареєстрували 1 221 новий випадок COVID-19. За добу в столиці одужав 461 киянин, померли – 22.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Загалом від початку пандемії у столиці зафіксовано 250 242 випадки коронавірусу. 5 846 киян не змогли побороти недугу. Зараз хворіють 18 330 містян.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 23 жовтня зафіксовано 23 229 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 483 людини, 8 330 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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