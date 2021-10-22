Зняла штани та показала водію сідниці: Києвом гуляла напівоголена дівчина

Дівчина гуляла вулицею напівоголеною, попри осінню погоду.

У Києві вулицею Бориспільською розгулювала напівоголена дівчина. Коли вона побачила автомобіль, то зняла штани та показала водію сідниці.

Про це повідомили в телеграм-каналі "Київський треш".

На вулиці Києва помітили дівчину, яка попри осінню погоду, гуляла напівоголеною: вона була вдягненою лише у бюстгальтер та штани. Водночас перехожа, побачивши автомобіль, зняла штани та показала водію сідниці. Причину свого вчинку невідома ніяк не пояснила.

"Я звісно знав, що у мене гарний автомобіль, але щоб настільки", - підписав відео автор.

У Києві дівчина оголилась перед авто

Нагадаємо, оголену дівчину в труні пронесли центром Львова.

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