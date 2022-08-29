Спека у Києві побила черговий рекорд

У столиці 27 серпня вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +24,6°С, що на 0,2°С вище рекордного значення температури для цього дня 1943 року.
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 27 серпня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +24,6°С, що на 0,2°С вище рекордного значення температури для цього дня 1943 року.
Про це йдеться на сторінці Обсерваторії у Facebook.
"Кліматична норма перевищена на 5,7°С. Мінімальна температура повітря цього дня у столиці не опустилася нижче +20,5°С. Попереднє рекордне значення було зареєстроване 1975 року і дорівнювало +18,3°С", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 28 серпня мінімальна температура повітря у Києві повторила рекордне значення 1943 року і становила 19,9°С.
Нагадаємо, до України йде значне похолодання - температура повітря на початку вересня знизиться на 3-7°.
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