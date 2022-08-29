У КМДА роз'яснили, чи потрібно змінювати документи після перейменування столичних вулиць

У столиці продовжується процес перейменування об'єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

Зміна назв вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ у Києві не передбачає переоформлення документів.

Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

За присвоєння нових назв 300 вулицям, провулкам, бульварам, проспектам та площам українці віддали понад 6,5 млн голосів у рейтинговому електронному голосуванні.

"Після перейменування міських об’єктів мешканцям не буде потрібно переоформлювати документи. Зокрема не потрібно оновлювати відомості про прописку, оскільки зміна назви міського об'єкта не є зміною реєстрації місця проживання. Крім цього залишаються чинними документи, які засвідчують право власності на нерухоме майно. Власникам майна буде потрібно переоформити документи тільки в випадку безпосередньої потреби: купівлі-продажу або дарування нерухомості", - розповів він.

Нагадаємо, у Києві перейменовано 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з РФ та радянським минулим.

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