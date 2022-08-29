Чи скасують зупинку громадського транспорту під час тривоги у Києві: Кличко відповів на петицію

Мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію із вимогою скасувати норму про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Зупиняти громадський транспорт під час повітряної тривоги в Києві перестануть тільки тоді, коли стабілізується безпекова ситуація у столиці.

Про це йдеться у відповідній петиції, опублікованій на сайті КМДА.

Кличко пояснив, що рішення зупиняти наземний транспорт під час повітряної тривоги ухвалила Рада оборони міста, на яку не має впливу Київрада. Переглядати це рішення планують лише тоді, коли ситуація "істотно стабілізується".

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"Рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці, а отже, буде переглянуто виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний аналіз і оцінка проводяться на постійній основі", - заявив Кличко.

Мер міста також нагадав, що припинення роботи транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів ніяких додаткових витрат, оскільки після її завершенні вони можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними.

Нагадаємо, у КМДА наголосили, що про евакуацію з Києва або з його окремих районів наразі взагалі не йдеться.

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