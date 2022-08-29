У центрі Києва відкривається офтальмологічна клініка майбутнього

Клініка отримала назву “німецької”, бо в ній працюватимуть фахівці з Німеччини, а також досвідчені українські фахівці.

У самому центрі Києва відчиняє свої двері «Німецька очна клініка», яку з повною впевненістю можна назвати офтальмологічною клінікою майбутнього.

Клініка отримала назву “німецької”, тому що у клініці працюватимуть фахівці з Німеччини, а також досвідчені українські фахівці, які пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації в Німеччині. Проходження такого навчання в Німеччині для медперсоналу клініки буде організовано регулярно.

Діагностика та лікування пацієнтів у клініці також проводитиметься за прийнятою в Німеччині методикою та протоколами лікування різних очних захворювань. Також здійснюватиметься точний контроль за якістю роботи клініки загалом, сталістю та стійкістю всіх робочих та медичних процесів, бо тільки так можна буде забезпечити високий стабільний рівень надання медичних послуг.

Завдання клініки: дати пацієнтам усе найкраще із того, що зараз пропонує сучасна офтальмологія.

Лікарі «Німецької очної клініки» мають надзвичайно високий рівень знань та досвіду в галузі офтальмології, який вони застосовують до кожного пацієнта клініки, підбираючи найкращий метод лікування для кожного конкретного випадку. Рівень знань лікарів клініки також постійно оновлюється шляхом відвідування міжнародних конференцій та семінарів, а також шляхом обміну досвідом онлайн із найкращими лікарями-офтальмологами по всьому світу.

«Німецька очна клініка» спроектована та побудована за методом Smart Clinic, тобто «Розумний Клініки». Вона оснащена найсучаснішим обладнанням, що дозволяє проводити повноцінну діагностику стану зору пацієнтів, а також надавати їм якісну та швидку допомогу навіть у складних випадках.

Діагностичне та лазерне обладнання, що застосовується в «Німецькій клініці ока», було схвалено навіть NASA (Американським космічним агентством) для проведення операцій з лазерної корекції зору астронавтам.

Також велика увага приділяється питанням безпеки пацієнтів під час перебування у клініці та отримання лікування. Все обладнання та методи лікування та корекції зору абсолютно безпечні для пацієнтів.

Санітарні норми клініки перевищують сучасні вимоги та стандарти щодо роботи медичних закладів: у клініці щодня проводиться герміцидна санітарна обробка, регулярно здійснюється заміна систем очищення повітря та води.

Основна спеціалізація клініки – лазерна корекція зору, лікування катаракти, захворювань сітківки та глаукоми.

Правильне лікування починається з якісної діагностики. У «Німецькій клініці ока» є для цього найсучасніше діагностичне обладнання, досвідчені лікарі-офтальмологи та оптометристи, які допоможуть пацієнтам отримати повну картину стану здоров'я очей, дадуть кваліфіковані рекомендації щодо корекції зору, а також запропонують варіанти консервативного, апаратного або хірургічного лікування залежно від кожної конкретної нагоди.

Лікування, включаючи операції, відбувається амбулаторно. А це означає, що пацієнтам не потрібно залишатися на ніч і відчувати у зв'язку з цим стрес та різні незручності. Операції проводяться сучасними методами і тривають лише кілька хвилин. Крім того, вони абсолютно безболісні. У це важко повірити, але це так. Реабілітація пацієнтів після таких операцій теж проходить легко та в короткий термін.

Одним із предметів гордості «Німецької очної клініки» є її дитяче відділення, де діагностику стану зору та якісне лікування на основі найпередовіших технологій отримають навіть найменші пацієнти починаючи з 3-х років. Діагностика проблем зору в ранньому віці, а також проведення необхідних операцій малюкам вкрай важливі для збереження зору дитиною.

«Німецька очна клініка» зробить доступнішою найсучаснішу та якіснішу офтальмологічну допомогу не лише для киян, а й для мешканців України загалом.

Проведення більшості операцій вимагає перебування у Києві лише на 1-2 дні. Тому іногороднім пацієнтам не потрібно чекати на можливості для тривалої поїздки та нести великі витрати, пов'язані з перебуванням у Києві. Також співробітники центру інформації та реєстрації клініки готові допомогти з бронюванням для пацієнтів місць у кількох готелях, зручно розташованих поблизу клініки.

Назва “Німецька очна клініка” говорить про якість, безпеку та точність.

Незабаром у вас з'явиться можливість особисто в цьому переконатися.

Приходьте до Німецької очної клініки за адресою:

Київ, Музейний провулок, 2 в

Також ви можете отримати додаткову інформацію про роботу клініки та послуги, що надаються за тел:

+38 (044) 520 77 77; +38 (044) 520 70 77

або на сайті клініки: https://klinika.ua/