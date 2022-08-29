У Києві науковець за 1500 євро допомагав ухилянтам ставати "польськими студентами": як працювала схема

У Києві затримали доцента кафедри одного з університетів.

Він переправляв ухилянтів за кордон, даючи їм довідки про те, що вони "польські студенти".

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Доцент кафедри одного з університетів, екснауковець НАН України за 15 00 євро виготовляв запрошення на навчання, студентські квитки та довідки про навчання для ухилянтів, які хотіли виїхати за кордон.

Його затримали, коли той отримував 3 000 євро за переправлення за кордон двох чоловіків. Під час обшуків у помешканні науковця вилучено документацію, банківські картки, комп’ютерну техніку та значну суму коштів.

"Наразі йому вже обрано запобіжний захід. З’ясувалося, що чоловік має судимість та наразі перебуває на випробувальному терміні", - йдеться у повідомленні.

Чоловікові інкримінують ч. 3 ст. 332 КК України.

Нагадаємо, працівницю міської ради Львова підозрюють у тому, що вона за 1 300 доларів допомагала чоловікам тікати за кордон.

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