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Скільки сплачуватимуть кияни за опалення

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Скільки сплачуватимуть кияни за опалення

Скільки платитимуть за опалення в Києві

Жителям столиці вмикають опалення. Чи зміняться тарифи - читайте в матеріалі ТСН.ua.

В столиці поступово вмикають опалення. Завдяки цьому кияни менше використовують обігрівачі, зменшуючи навантаження на електромережу. Кияни цікавляться, чи зміняться тарифи на тепло, скільки доведеться сплачувати за тепло.

Тарифи на тепло та гарячу воду для столиці від 01.01.2019 р. до теперішнього часу залишаються незмінними.

Оплачується теплова енергія за гігакалорії — це одиниця виміру теплової енергії.

Для районів, які обслуговуються ТОВ "Євро-Реконструкція", тариф із ПДВ на централізоване опалення становить 1 341,53 грн/Гкал за наявності приладів обліку теплової енергії та 35,67 грн за 1 м² для тих, у кого немає лічильника теплової енергії.

Тариф на опалення від Київтеплоенерго для будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії становить 1 654,41 грн/Гкал та 38,50 грн за 1 м² для тих, у кого немає приладів обліку теплової енергії.

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Автор
Ганна Носова
Дата публікації
Перегляди
318
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