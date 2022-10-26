У Києві та області 26 жовтня не буде світла: де та коли

У Києві та Київській області з 7:45 ранку 26 жовтня почалися стабілізаційні відключення. Усі споживачі розділені на групи, їм мають обмежувати електроспоживання за графіком.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак, в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час", - зазначили в енергетичній компанії.

Для комфорту мешканців Києва працює оновлений спрощений графік адрес. Вам не треба шукати адресу в списку - введіть її в рядок пошуку, щоб побачити час потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня.

Список населених пунктів, котрих може стосуватися таке відключення у Київській області, також розміщений на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, часто буває, що в одних будинках постійно відключають світло на понад чотири години, а в інших - зовсім ні. В енергетичній компанії пояснили, чому так відбувається.

Відключення світла триватимуть, а взимку їх можуть подовжити

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