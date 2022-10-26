Сколько будут платить киевляне за отопление

Жителям столицы включают в себя отопление. Изменятся ли тарифы - читайте в материале ТСН.ua

В столице постепенно включают отопление. Благодаря этому киевляне меньше используют обогреватели, уменьшая нагрузку на электросеть. Киевляне интересуются, изменятся ли тарифы на тепло, сколько придется платить за тепло.

Тарифы на тепло и горячую воду для столицы от 1.01.2019 по настоящее время не изменились.

Оплачивается тепловая энергия за гигакалорий – это единица измерения тепловой энергии.

Для районов, обслуживаемых ООО "Евро-Реконструкцией" тариф с НДС на централизованное отопление составляет 1 341,53 грн/Гкал при наличии приборов учета тепловой энергии, и 35,67 грн за 1 м2/мес для тех, у кого отсутствует счетчик тепловой энергии.

Тарифы на отопление от Киевтеплоэнерго для домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии составляет 1654,41 грн/Гкал и 38,50 грн за 1 м² для тех, у кого нет приборов учета тепловой энергии.

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