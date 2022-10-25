Порізав вуха і заховав трупи у двометровій ямі: на Київщині чоловік вбив робітників (фото)

У Вишгородському районі на Київщині поліція затримала чоловіка, який вбив двох робітників, порізав їм вуха і заховав їхні тіла у двометровій ямі, заваленій бетоном.

У кінці вересня жителі Глібівки повідомили поліції про раптове зникнення двох працівників 40 та 50 років.

Про це розповів керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Як виявилось, під час останньої вечері між 42-річним чоловіком та загиблими виник конфлікт, він забив опонентів до смерті, викопав двометрову яму, скинув туди тіла і завалив бетоном.

"Попри переконання їх останнього працедавця, що чоловіки поїхали на заробітки до іншої області, ми не припиняли пошуків. Зрештою знайшли яму з тілами у дворі того самого господаря", - розповів Нєбитов.

Нині чоловіка затримали, він перебуває в слідчому ізоляторі. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі, або навіть довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Запоріжжі на будівельному майданчику виявили тіла двох новонароджених немовлят.

А у Кривому Розі чоловік зарізав власну дружину та доньку, після чого скоїв самогубство.

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