Чи будуть сьогодні відключати світло у Києві та області - ДТЕК

Відключення світла для стабілізації енергосистеми можуть запровадити в будь-який момент.

Станом на 7 годину ранку 26 жовтня стабілізаційних відключень світла в Києві та області протягом доби не планується. Однак їх у будь-який час може ввести "Укренерго", якщо з'явиться потреба.

Як повідомляє ДТЕК "Київські електромережі", світло в усі домівки повернули вчора о 21:52. Така сама ситуація в області.

Якщо тимчасові відключення знову застосують, для комфорту мешканців столиці працює оновлений спрощений графік адрес.

Список населених пунктів, котрих може стосуватися таке відключення у Київській області, також розміщений на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, раніше в енергетичній компанії пояснили українцям, чому в одних будинках постійно відключають світло, а в інших зовсім ні. У ДТЕК також відповіли, чому відключення cвітла триває понад 4 години поспіль, або світло зникає кілька разів на добу.

Відключення світла триватимуть, а взимку їх можуть подовжити

Читайте також: