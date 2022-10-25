Киянам пояснили, чому в графіках із відключенням світла не всі можуть знайти свою адресу

У Києві є близько 5 тисяч будинків, в яких різні квартири підпадають у різні гілки відключень.

Після масованих обстрілів критичної інфраструктури росіянами, що спричинило відключення світла по Україні, для громадян створили сайт, на якому можна дізнатися про можливі відключення електроенергії, але на ресурсі відображаються не всі адреси у Києві.

На сторінці Yasno в Facebook пояснили причини цього.

"Yasno не відключає світло та не складає графіки відключень. Але ми зі свого боку робимо все можливе, щоб допомогти колегам з енергетичного фронту, які безпосередньо формують черги відключень та проводять їх, покращити графіки таких відключень, зробити для своїх клієнтів зручні сервіси їх контролю", - пише Yasno.

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Щодо самих графіків наразі існує два ключові напрями доопрацювання. Зокрема, наразі частина адрес дійсно відсутня в графіку, але киянам обіцяють, що вже 26 жовтня графіки будуть покривати майже всю столицю.

"По цих адресах відповідність відключень до графіків має бути близькою до 100%. Після оновлення ми окремо сповістимо вас в нашому Telegram-боті YASNO-online", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Києві є близько 5 тисяч будинків, які мають складну і специфічну конфігурацію підключення і в таких будинках різні квартири підпадають у різні гілки відключень. Для уникнення непорозумінь адреси таких будинків будуть тимчасово виключені з сервісу перевірки графіків відключень.

"Це означає, що якщо вашої адреси не буде в переліку, то, на жаль, ми поки не можемо вас зорієнтувати щодо часу можливих відключень. Розв'язання цієї проблеми вже готується і ми сподіваємось, що найближчими днями отримаємо уточнену інформацію від оператора системи розподілу й за такими адресами", - додають фахівці.

Там також зазначили, що дізнаватися про початок стабілізаційних відключень і їхнє припинення можна в Telegram-боті YASNO-online. У разі додаткових запитань, громадянам радять звертатися до свого оператора системи розподілу.

Раніше, у ДТЕК "Київські регіональні електромережі" пояснили, чому в одних будинках постійно відключають світло на понад чотири години, а в інших - зовсім ні.

Ситуація з електропостачанням

Після масованих атак РФ на підприємства критичної інфраструктури України ситуація з електропостачанням є складною. Українців просять максимально скоротити електроспоживання.

Зокрема, в пікові години увечері та вранці слід звести до мінімуму електроспоживання, а також не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Своєю чергою, очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що графіки віялових відключень електроенергії зроблять справедливішими для споживачів, щоб не було сильних перекосів.

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