Руйнування моста через річку Ірпінь біля Києва: розпочато ремонтні роботи

Зруйнований внаслідок негоди міст через річку Ірпінь на Київщині почали ремонтувати.

У четвер, 7 липня, почалися ремонтні роботи мостового переїзду до села Демидів через річку Ірпінь.

Про це повідомив Димерський селищний голова Володимир Підкурганний.

Він зазначив, що терміни завершення ремонтних робіт - два тижні.

Нагадаємо, що у середу, 29 червня, коли на Київщині лютувала злива зі шквальним вітром та блискавками, у Вишгородському районі, біля села Демидів, було зруйновано міст через річку Ірпінь. Внаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина.

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