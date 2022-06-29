Під час руйнування моста через річку Ірпінь біля Києва загинула одна людина - ОВА

Під час руйнування моста через річку Ірпінь біля Києва загинула одна людина - ОВА

Біля села Демидів зруйнувався міст, який було підірвано під час бойових дій у Київській області на початку повномасштабного вторгнення РФ та нещодавно відновлено.

У середу, 29 червня, коли на Київщині лютувала злива зі шквальним вітром та блискавками, у Вишгородському районі, біля села Демидів, було зруйновано міст через річку Ірпінь. Внаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомили у Київський обласній військовій адміністрації.

За попередньою інформацією, під час інциденту одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

“На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту”, - йдеться у повідомленні.

Наразі рух транспорту через міст тимчасово обмежений.

Місцеві мешканці повідомляють у соцмережах, що перед обваленням моста почувся потужний гуркіт. Також в цей час у селищі вирувала негода - гриміло та били блискавиці.

Нагадаємо, у Києві під час сильної грози 29 червня блискавка вдарила у будівлю.

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