Блискавка за блискавкою: у Києві та області спостерігається незвичне природне явище (відео)

Блискавка за блискавкою: у Києві та області спостерігається незвичне природне явище (відео)

Видно лише блискавицю, водночас грому наразі не чути. Хоча на Лівому березі гриміло досить гучно, повідомляють очевидці.

У Києві та області спостерігається незвичне природне явище - в небі з'являються блискавка за блискавкою.

Видно лише блискавицю, водночас грому наразі не чути. Хоча на Лівому березі гриміло досить гучно, повідомляють очевидці.

Варто зазначити, що у вівторок, 28 червня, у Києві було дуже спекотно - до +33 градусів.

Ще літньої красивої київської стихії - зірниці! Гроза поступово проходить Києвом, тобто, до блискавок, зірниць приєднається грім. Опубліковано Наталкою Діденко Вівторок, 28 червня 2022 р.

Найближчої ночі синоптики прогнозували невеликий дощ.

До слова, у понеділок, 27 червня, у Києві було зафіксовано температурний рекорд, повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, мінімальна температура повітря 27 червня в столиці не опустилася нижче +19,8°С. Попереднє рекордне значення було відзначено у 2017 році і дорівнювало +19,7°С", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у вівторок.

Середа у столиці також обіцяє спеку - до +30+33 градусів.

Злива з грозою очікується у Києві ввечері, 29 червня.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

Літня спека набирає обертів: якою буде погода в регіонах

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