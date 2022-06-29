На Київщині злива перетворила вулиці на річки: відео

У Київській області через зливи утворилися підтоплення.
У середу, 29 червня, після недавньої спеки на столицю та Київську область звалилися грозові дощі. Злива, зокрема, затопила вулиці Ірпеня.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, публікуючи відео та фото розгулу стихії.
Через грозові зливи дороги у деяких містах Київщини затоплені, а шквальний вітер повалив дерева.
Вулиці міста Ірпеня через потужні опади перетворилися на річки.
Небо над Київщиною осявають спалахи блискавок та гримить грім.
За прогнозами синоптиків, дощі будуть до вечора.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі прогнозували у Києві в середу, 29 червня, грозу із градом та шквальним вітром. Було оголошено штормове попередження.
Киян закликають під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру – триматися подалі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.
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