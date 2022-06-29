Мільярдер Річард Бренсон відвідав аеродром у Гостомелі та зацікавився його відновленням (фото)

Мільярдер Річард Бренсон відвідав аеродром у Гостомелі та зацікавився його відновленням (фото)

Річард Бренсон приїхав до Гостомеля на Київщині.

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі на Київщині, який перебував під окупацією російської армії.

Про це повідомив голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

Саме тоді російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак. За підрахунками, його відновлення коштуватиме більше $3 млрд.

Думенко зауважив, що Річард Бренсон постійно виступає за підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також за найжорсткіші санкції проти РФ, її лідерів та економіки.

"У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Разом з представниками Укроборонпром та ДП "Антонов" розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища", - зазначив він.

Нагадаємо, "Укроборонпром" звільнив генерального директора державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова.

Командир екіпажу найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов записав відеозвернення, в якому звинуватив керівництво "Антонова" у бездіяльності, через що окупанти знищили "Мрію" на летовищі Гостомеля.

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