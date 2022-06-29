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У Києві під час сильної грози блискавка поцілила у будинок: відео

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У Києві під час сильної грози блискавка поцілила у будинок: відео

Фото: pixabay.com

У Києві під час сильної грози 29 червня блискавка вдарила у будівлю.

Кадри влучання блискавки у будинок зняли на відео місцеві жителі. 

Про це повідомляє телеграм-канал "Реальний Київ". 

На відео видно, як 29 червня під час сильної грози блискавка влучає у будинок. Це все супроводжується сильним громом та спалахом. Наразі невідомо про те, чи є потерпілі. 

"Блискавка влучила в будинок у Києві. Окрім жахливих звуків грому, небезпека становить і блискавка. Відійдіть від металевих конструкцій будівель і перечекайте негоду в приміщенні", – йдеться в повідомленні.

Момент влучання блискавки у будинок на першому відео 

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі прогнозували у Києві в середу, 29 червня, грозу із градом та шквальним вітром. Було оголошено штормове попередження.

Також у середу, 29 червня, після недавньої спеки на столицю та Київську область звалилися грозові дощі. Злива, зокрема, затопила вулиці Ірпеня.

28 червня у Києві та області спостерігається незвичне природне явище - в небі з'являються блискавка за блискавкою.

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