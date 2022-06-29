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У Демидові під Києвом пошкоджено міст: рух зупинено в обидва боки

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У Демидові під Києвом пошкоджено міст: рух зупинено в обидва боки

У селі Демидів, що під Києвом, пошкоджено міст, який веде до столиці.

Наразі рух транспорту призупинено в обидві сторони. Саме цей міст під час нападу на Київ раніше підірвали ЗСУ, щоб унеможливити просуванню росіян на столицю. 

Про це повідомляє  ГО "Типовий Димер" - спільнота мешканців Димерської ТГ. 

"Пошкоджено міст в Демидові. Рух зупинений в обидві сторони. Причини та наслідки попередньо відомі, але чекаємо офіційну інформацію. Дякуємо за розуміння", - повідомляють в громадській організації. 

Відомо, що наразі доїхати до Києва можна лише через Гостомель. 

Наразі офіційно невідомо, що сталось з мостом. 

Нагадаємо, у Білорусі триває перевірка бойової готовності збройних сил. У Гомельській області Білорусі оголосили про проведення військових зборів з військовозабов'язаними. Вони триватимуть від 28 червня до 16 липня.

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