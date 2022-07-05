Сморід, задуха, комахи і гумові чоботи: до підтопленого Демидова знову прибуває вода

Сморід, задуха, комахи і гумові чоботи: до підтопленого Демидова знову прибуває вода

Через напад російських окупантів Демидів ще на початку весни підтопило. В районі села знищили греблю, щоб росіяни не змогли перекинути свої війська.

У селі Демидів на Київщині городи місцевих мешканців – це одне суцільне болото, вода до села знову почала прибувати.

Село опинилося перед загрозою затоплення. Навесні під час боїв з російською армією було пошкоджено дамбу Київського водосховища, тепер через неї надходить вода.

Журналіст "1+1" поспілкувався з мешканцями та показав, як вони живуть в таких умовах.

Місцеві жителі розповідають, що вода знову почала надходити близько п’яти діб тому. Городи місцевих жителів повністю затоплені. Тут мала б рости картопля та кукурудза, та судячи з усього, цього року місцеві залишаться без врожаю.

"На моєму городі вода аж до сараю стоїть. Так ми й живемо", - говорить мешканка Демидова.

Сморід, задуха, комахи і гумові чоботи – реалії, в яких мешканці Демидова живуть вже чотири місяці. Село досі суттєво підтоплене.

"Вода з кожним днем підступає все більше і більше. Поки ми не бачимо виходу з цієї ситуації. Нас ніхто не рятує", - розповідає пані Тетяна.

Жінка показує журналісту місце, де був її город, однак зараз його важко його розгледіти – все поросло травою. Раніше на цьому місці паслися корови, однак зараз і цю траву для них скосити важко, бо земля буквально пливе з-під ніг.

Худоба стоїть у сараї, бо в затопленому селі її немає де випасати.

У селі підтопило не лише городи, але й кілька будинків. Жителі бідкаються, адже фундамент руйнується. І скільки будинків витримає затоплення, лише питання часу.

Роман Іванович показує свій затоплений погріб, за його словами, викачувати звідти воду – небезпечно. Адже вже вона розмила одну із стін, а це може спровокувати не лише обвал підвалу, а й будинку. Вода має піти сама, та для цього необхідно осушити територію навкруги, чого досі зробити не вдалося.

Демидівська дамба мала б унеможливити ймовірне підтоплення населеного пункту. Проте після підриву дамби у Козаровичах з метою незахоплення цієї території окупантами, рівень води почав стрімко підвищуватися і досі сягає критичної відмітки. Вода просто просочується і затоплює село.

На дамбі встановлені помпи для відкачування – електрична та бензинова. Під час знімання сюжету працювала лише електрична. Бензонасос вимкнули, бо закінчилось паливо, очікували, коли його підвезуть.

Пан Іван зневірився, тому власним коштом закупив обладнання і зараз майже цілодобово відкачує воду зі своєї ділянки.

За його підрахунками, вартість обладнання, пальне та плата за електроенергію вже обійшлась йому у понад 35 тисяч гривень.

Однак для більшості жителів села такі витрати просто космічні.

В обласній адміністрації обіцяють відремонтувати пошкоджений шлюз у Козаровичах до 1 серпня.

Нагадаємо, мешканці Демидова 27 червня вийшли на акцію протесту і перекрили рух на трасі, не пропускаючи громадський та цивільний транспорт. Люди вийшли на мітинг, щоб звернути увагу на проблеми підтопленого селища.

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