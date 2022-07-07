У Переяславі знесли монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з агресоркою Росією

В українських містах продовжують демонтовувати пам'ятники, які пов'язують країну з країною-агресоркою Росіє.

У місті Переяслав Київської області знесли монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з РФ. Демонтували пам'ятник за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про "возз’єднання" чи "дружбу" з рашистами мова йти не може", - йдеться у повідомленні голови області.

Фото: Олексій Кулеба.

Як повідомлялося, у Миколаєві на перетині вулиць Пушкінської і Набережної невідомі демонтували бронзовий пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну,який був встановлений в парку.

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