У Києві сьогодні очікуються зливи та грози

У Києві сьогодні очікуються зливи та грози

У столиці сьогодні погода погіршиться. Очікуються гроза, град та сильні пориви вітру.

За прогнозом синоптиків, удень 6 липня у столиці очікується гроза, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, міські служби готуються до погіршення погодних умов.

"Під час грози у разі сильного вітру слід триматися подалі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки. Також фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері", – нагадав він.

Рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також повідомляється, що на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор". Водіїв закликають не заважати роботі гідрослужб та не паркувати авто над колодязями зливової каналізації.

Нагадаємо, у Львові внаслідок негоди пошкоджені дахи будівель та відсутня електроенергія.

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