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В "Дії" з'явилося нове опитування щодо щита монумента “Батьківщина-мати”

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В "Дії" з'явилося нове опитування щодо щита монумента “Батьківщина-мати”

Фото: УНІАН

В застосунку “Дія” українців чекає нове опитування.

На цей раз воно стосується монумента “Батьківщина-мати”, розташованого у Києві.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Оскільки процес декомунізації активізувався, актуальним постало питання, що робити з частиною монумента, який вважається найвищою скульптурою в Європі. У українців питають, що робити з щитом, на якому досі видно герб СРСР.

Варіантів відповіді є декілька:

  • Залишити, як є.
  • Зняти герб СРСР та залишити щит чистим. Після перемоги буде проведено конкурс та обрано, що там розмістити.
  • Замінити на тризуб.

На цей час в опитуванні взяли участь вже практично 49 тисяч українців.

“Опитування триватиме два тижні. Продовжуємо будувати електронну демократію разом”, - наголосив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що українські бійці встановили прапор України на острові Зміїний.

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