В "Дії" з'явилося нове опитування щодо щита монумента “Батьківщина-мати”

В застосунку “Дія” українців чекає нове опитування.
На цей раз воно стосується монумента “Батьківщина-мати”, розташованого у Києві.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Оскільки процес декомунізації активізувався, актуальним постало питання, що робити з частиною монумента, який вважається найвищою скульптурою в Європі. У українців питають, що робити з щитом, на якому досі видно герб СРСР.
Варіантів відповіді є декілька:
- Залишити, як є.
- Зняти герб СРСР та залишити щит чистим. Після перемоги буде проведено конкурс та обрано, що там розмістити.
- Замінити на тризуб.
На цей час в опитуванні взяли участь вже практично 49 тисяч українців.
“Опитування триватиме два тижні. Продовжуємо будувати електронну демократію разом”, - наголосив Михайло Федоров.
Нагадаємо, що українські бійці встановили прапор України на острові Зміїний.
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