Отныне здание подлежит защите.

Зданию "Квіти України" предоставлен охранный статус.

Департамент охраны культурного наследия внес здание "Квіти України" в Перечень объектов культурного наследия Киева.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Копия приказа была направлена в Министерство культуры и информационной политики Украины с целью внесения объекта в государственный реестр недвижимых памятников Украины.

В течение месячного срока владелец должен заключить охранный договор на только что выявленный объект.

Кроме того, "Квіти України" теперь подлежат защите, согласно ст. 37 Закона Украины "Об охране культурного наследия".

Напомним, киевляне защитили здание "Квіти України". Шевченковский районный суд наложил арест на любые действия с модернистской памяткой в центре столицы.

Ранее активисты обратились в органы местной власти с требованием предоставить этому зданию официальный статус новой достопримечательности.

Справка: "Квіти України" — учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма, построенный в 1983-85 годах. В 1986 году проект получил награду Союза архитекторов как один из лучших архитектурных произведений того года.

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