Коллега рассказал об обстоятельствах смерти Шишова: Это старая схема. Человек повешен со следами избиения на лице

Коллега рассказал об обстоятельствах смерти Шишова: Это старая схема. Человек повешен со следами избиения на лице

По словам Шчучко, у погибшего было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.

Пропавший 2 августа в Киеве глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов найден повешенным в парке со следами избиения на лице.

Об этом рассказал коллега погибшего Юрий Шчучко, передает "Настоящее время".

"Святошинский парк окружила Национальная гвардия Украины, проводятся следственные действия. Мы вызвали скорую помощь его подруге. Мы с Виталием давно знакомы, фактически с первого дня его присутствия в Украине", — говорит он.

Шчучко рассказал, что вышел вместе с друзьями Виталия на его поиски, полиция уже опрашивала местных жителей. Когда он пришел в парк, обнаружил тело Шишова.

"Это старая схема. Человек повешен со следами избиения на лице. Ничего не похищено. Он был в обычной заношенной одежде, в которой люди занимаются спортом, с собой был только телефон", — говорит Шчучко.

Представитель "Белорусского дома в Украине" Юрий Шчучко рассказал в эфире Настоящего Времени, что в повешенного Виталия Шишова на лицо обнаружены следы избиение https://t.co/EJiIEDDxYU pic.twitter.com/sURuQFPKF1 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 3, 2021

По его словам, все активные члены "БДУ" получали информацию, что в Украину "прибывают люди из Сил специальных операций и других подразделений Беларуси для их физического уничтожения".

"В том числе от СБУ приходила такая информация. Говорили, чтобы мы были аккуратнее, потому что здесь работает сеть агентов КГБ Беларуси и возможно все. Виталий просил меня позаботиться о близких людях, которые его окружают. У него было странное предчувствие", — делится Шчучко.

Напомним:

Об исчезновении накануне заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.

заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь. Уже 3 августа мужчину нашли повешенным в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания.

в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания. "Белорусский дом в Украине" — некоммерческая общественная организация. Она оказывает помощь гражданам Беларуси, бежавшим в Украину, с поиском съемного жилья, легализацией и трудоустройством.

Новости Украины: главу Белорусского дома Виталия Шишова отыскали повешенным в лесополосе

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