Помогал тем, кто пострадал от режима Лукашенко: что известно о Виталии Шишове, которого нашли повешенным в Киеве

Помогал тем, кто пострадал от режима Лукашенко: что известно о Виталии Шишове, которого нашли повешенным в Киеве

Ранее Шишов замечал слежку за собой во время пробежек, рассказывают его знакомые.

В Киеве нашли повешенным 26-летнего гражданина Беларуси Виталия Шишова — основателя общественной организации "Белорусский дом в Украине" (БДУ).

Об исчезновении Виталия накануне заявили его коллеги. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.

Что известно о Виталии Шишове

О Виталии Шишове известно то, что он является гражданином Беларуси. Ему 26 лет.

По информации "Радыё Свабода", раньше жил в городе Речица в Гомельской области Беларуси.

По словам соратников, осенью 2020 года Шишов и его девушка Божена Жолудзева сбежали от преследования в Беларуси в Киев. Когда после президентских выборов в стране вспыхнули протесты, они были их активными участниками. Из-за своей активной гражданской позиции пара впоследствии была вынуждена покинуть родину.

В соцсетях Виталий был не очень активным. Первое фото в Instagram он опубликовал в апреле 2019 года - с Майдана Незалежности в Киеве. С тех пор в разное время там появилось еще 10 фотографий - также из Киева и из Гомеля. В января 2020 года Шишов посетил Львов. Информации в Facebook активиста еще меньше. Там он был подписан Vitali Vasilievich и публиковал те же кадры, что и в Instagram.

Шишов является основателем общественной организации "Белорусский дом в Украине" - некоммерческой общественной организации, которая помогает белорусам и всем, кто пострадал от действий режима диктатора Александра Лукашенко. Людям помогали с поиском жилья, оформлением украинских документов и трудоустройством.

По данным белорусской службы "Радио Свобода", организация БГУ связана с рожденным в Беларуси Сергеем Коротких, который участвовал в боях на Донбассе и получил украинское гражданство. Сергей Коротких — глава украинского движения "Азов".

Украина, Польша и Литва — страны, куда чаще всего направляются противники режима Александра Лукашенко, которые опасаются оказаться за решеткой после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Замечал слежку за собой

Гражданина Беларуси Виталия Шишова, 1995 года рождения, обнаружили повешенным 3 августа под утро в парковой зоне, расположенной неподалеку от улицы Бударина в Святошинском районе столицы. Об этом рассказали в Святошинском отделении Полиции Киева.

Знакомые Шишова рассказали правозащитникам, что ранее он замечал слежку за собой во время пробежек, к нему и его девушке подходили подозрительные люди и пытались завести разговор.

Представитель "Белорусского дома в Украине" Юрий Шчучко рассказал в эфире "Настоящего времени", что Шишов был повешен со следами избиения на лице. "Святошинский парк окружила Национальная гвардия Украины, проходят следственные действия. Мы вызвали скорую помощь его подруге. Мы с Виталием давно знакомы, фактически с первого дня его пребывания в Украине", — говорит он.

"Это старая схема: человек повешен со следами избиения на лице"

Шчучко рассказал, что вышел вместе с друзьями Виталия на его поиски, в то время полиция опрашивала местных жителей. Когда он пришел в парк, то обнаружил тело Шишова.

"Это старая схема. Человек повешен со следами избиения на лице. Ничего не похищено. Он был в обычной заношенной одежде, в которой люди занимаются спортом, с собой был только телефон", — говорит он.

"У него было странное предчувствие..."

По словам Шчучко, все активные члены БГУ получали информацию, что в Украине "находятся люди из Сил специальных операций и других подразделений Беларуси для их физического уничтожения".

"В том числе от СБУ приходила такая информация. Говорили, чтобы мы были аккуратнее, потому что здесь работает сеть агентов КГБ Беларуси и возможно все. Виталий просил меня позаботиться о близких людях, которые его окружают. У него было странное предчувствие", — делится Шчучко.

Стоит отметить, что 21 октября 2020 года Виталий Шишов опубликовал в Instagram свое фото с задумчивым выражением лица и подписью: "Принятие настоящего".

Спецоперация КГБ Беларуси?

По информации бывшего белорусского спецназовца отряда "Алмаз", а также лидера Белорусского народного трибунала Игоря Макара, КГБ Беларуси вместе с сотрудниками посольств страны приступили к операции по задержанию самых влиятельных сторонников белорусской оппозиции за рубежом. Об этом пишет LIGA.net.

"КГБ Беларуси проводит масштабную операцию "Трест". Операция ведется в нескольких странах, в связи с чем задействована значительная агентурная часть населения. Цель — задержать любым способом активных участников оппозиционного движения", — сказал Макар на своем канале в YouTube 26 июля.

По словам Макара, главные цели КГБ Беларуси — оппозиционеры Павел Латушко и Дмитрий Болкунец.

Напомним, полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

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