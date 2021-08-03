В этом году перечень будет шире: в КГГА объяснили, кто сможет получить е-пропуск на транспорт во время локдауна

В этом году перечень будет шире: в КГГА объяснили, кто сможет получить е-пропуск на транспорт во время локдауна

Если киевлянам нужно будет отвезти ребенка в садик, на такой случай пропуск не предусмотрен.

В Киеве готовятся к локдауну из-за индийского штамма "Дельта", в случае введения жестких ограничений, людям будут выдавать электронные пропуска на транспорт. Впрочем, их дадут не всем.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, получить электронные пропуска на транспорт смогут предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города. В то же время перечень тех, кому выдавать пропуск для проезда в транспорте на период локдауна, будет несколько расширен по сравнению с предыдущими ограничениями.

"Это предприятия транспорта, это предприятия, которые работают в сфере фармации, это предприятия, которые обеспечивают жилищно-коммунальное хозяйство", — сказал Бондаренко.

Он добавил, что власти также работают над тем, чтобы выдавать пропуска для посещения медицинских учреждений. В то же время для некритических случаев, например, отвезти ребенка в садик, пропуска не предусмотрены.

Чиновник отметил, что подготовка к внедрению пропусков означает, что в Киеве не исключают возможности локдауна, "к сожалению, как весь мир".

Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас в Украине ситуация с показателями заболеваемости коронавирусом стабильная и признаков локальных или общенациональных вспышек СOVID-19 нету. Поэтому просьба киевской власти предоставить до 3 августа списки работников критической инфраструктуры, чтобы предать спецпропуска в транспорт, является преждевременной и локдаун в ближайшее время не планируется, поэтому потребности в таком документе пока нет.

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