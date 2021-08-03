Самоубийство или умышленное убийство: полиция рассматривает две версии смерти Шишова

На теле погибшего обнаружили травмы, характерные для разового падения.
У найденного повешенным в одном из парков Киева главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова не был сломан нос.
Об этом во вторник, 3 августа, глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил во время брифинга.
"У него определили содранную кожу на носу, на левом колене и на груди. Кроме того, у Шишова была небольшая потертость на верхней части губы с левой стороны. Это все что есть на сегодня", — сказал Клименко.
Напомним:
- Об исчезновении накануне заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.
- Уже 3 августа мужчину нашли повешенным в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания.
- По словам коллег погибшего, Шишов был найден повешенным в парке со следами избиения на лице. Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.
- В свою очередь "Белорусский дом в Украине" заявляет, что за Шишовым якобы велась слежка и полиция об этом знала.
- Европарламентарии уже отреагировали на убийство в Киеве руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политики уверены, что за этим стоит режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.