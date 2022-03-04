Задержан второй корректировщик огня, который причастен к обстрелу телебашни в Киеве

Задержан второй корректировщик огня, который причастен к обстрелу телебашни в Киеве

В результате обстрела телебашни погибли пять человек.

Охрана Мемориала Холокоста «Бабий Яр» задержала второго корректировщика огня обстрел телебашни в Киеве, которая находится возле музея.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Facebook.

После первого ракетного обстрела 1 марта, от которого погибли 5 человек, охрана задержала корректировщика и передала его СБУ.

Ракетный удар, который российские войска нанесли по Киевской телебашне и соседнему зданию, задел бывшее военное кладбище.

А сегодня, 4 марта, охранники задержали возле инсталляции «Зеркальное поле» еще одного корректировщика с маяками для артиллерии.

Напомним, 3 марта СБУ задержала причастного к обстрелу телебашни в Киеве предателя.