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В Киевском зоопарке родился лемур: назвали Байрактаром

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В Киевском зоопарке родился лемур: назвали Байрактаром

Pexels

Животное назвали Байрактором!

В Киевском зоопарке во время войны родился лемур. Его назвали Байрактаром.

Об этом 4 марта сообщил мэр Виталий Кличко.

"А в Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали Байрактаром", — написал он.

Кличко добавил, что город продолжает готовиться к обороне. На улицах – все больше блокпостов, ограничительных блоков, ежей.

Больницы города всем необходимым обеспечены и работают. Врачи находятся на боевом дежурстве.

Родильные дома столицы тоже работают и за последние восемь дней в Киеве родились 390 малышей — 199 мальчиков и 191 девочка.

"Также, напомню, работает гуманитарный штаб столицы, все контакты на сайте КГГА. И для тех, кто хочет помочь. И для людей, которым сегодня нужна помощь", – написал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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