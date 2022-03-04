В Киевском зоопарке родился лемур: назвали Байрактаром

Животное назвали Байрактором!

В Киевском зоопарке во время войны родился лемур. Его назвали Байрактаром.

Об этом 4 марта сообщил мэр Виталий Кличко.

"А в Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали Байрактаром", — написал он.

Кличко добавил, что город продолжает готовиться к обороне. На улицах – все больше блокпостов, ограничительных блоков, ежей.

Больницы города всем необходимым обеспечены и работают. Врачи находятся на боевом дежурстве.

Родильные дома столицы тоже работают и за последние восемь дней в Киеве родились 390 малышей — 199 мальчиков и 191 девочка.

"Также, напомню, работает гуманитарный штаб столицы, все контакты на сайте КГГА. И для тех, кто хочет помочь. И для людей, которым сегодня нужна помощь", – написал он.