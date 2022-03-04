В Киевской области вводится комендантский час с 20:00 до 7:00: что запрещено

В Киевской области вводится комендантский час с 20:00 до 7:00: что запрещено

Людей просят не выходить в это время на улицы.

По всей Киевской области с 4 по 5 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

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Нельзя выходить на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).

"Мы продолжаем оборонять Киевщину. На некоторых направлениях идут тяжелые бои. Просим с пониманием отнестись к комендантскому времени. Оно необходимо в первую очередь для безопасности жителей региона", — говорится в сообщении.