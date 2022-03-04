Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Киевской области вводится комендантский час с 20:00 до 7:00: что запрещено

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

Людей просят не выходить в это время на улицы.

По всей Киевской области с 4 по 5 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Нельзя выходить на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).

"Мы продолжаем оборонять Киевщину. На некоторых направлениях идут тяжелые бои. Просим с пониманием отнестись к комендантскому времени. Оно необходимо в первую очередь для безопасности жителей региона", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация