Украинские военные сбили крылатую ракету, которую оккупанты выпустили по Киеву

Также ВСУ сбили штурмовик над Волновахой, и еще три вражеских самолета и два вертолета оккупантов.
Сегодня, 4 марта, украинские военные сбили крылатую ракету, выпущенную оккупантами по столице Украины.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Также в ведомстве рассказали, сколько самолетов и вертолетов ликвидировали наши защитники за прошедшие сутки:
- в небе над Волновахой сбит очередной вражеский штурмовик Су-25;
- в течение суток зенитными ракетными подразделениями уничтожены три вражеских самолета и два вертолета оккупантов;
- несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь на самолете ТУ-22.
В Минобороны отметили, что с первых минут масштабного нападения России именно Воздушные силы Вооруженных сил Украины первыми приняли на себя массированные ракетные удары оккупационных войск, ведь первоочередной целью врага было уничтожение объектов системы противовоздушной обороны государства.
"Наши силы по противовоздушной обороне демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты.
Это они спасают тысячи наших жизней. Это их экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных cил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы российских войск в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях, — говорится в сообщении.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО - 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники - 374,
- легкие скоростные катера - 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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