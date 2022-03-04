Украинские военные сбили крылатую ракету, которую оккупанты выпустили по Киеву

Также ВСУ сбили штурмовик над Волновахой, и еще три вражеских самолета и два вертолета оккупантов.

Сегодня, 4 марта, украинские военные сбили крылатую ракету, выпущенную оккупантами по столице Украины.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Также в ведомстве рассказали, сколько самолетов и вертолетов ликвидировали наши защитники за прошедшие сутки:

в небе над Волновахой сбит очередной вражеский штурмовик Су-25;

в течение суток зенитными ракетными подразделениями уничтожены три вражеских самолета и два вертолета оккупантов;

несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь на самолете ТУ-22.

В Минобороны отметили, что с первых минут масштабного нападения России именно Воздушные силы Вооруженных сил Украины первыми приняли на себя массированные ракетные удары оккупационных войск, ведь первоочередной целью врага было уничтожение объектов системы противовоздушной обороны государства.

"Наши силы по противовоздушной обороне демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты.

Это они спасают тысячи наших жизней. Это их экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных cил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы российских войск в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях, — говорится в сообщении.