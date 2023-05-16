Все в огне: появились жуткие фото последствий атаки россиян по Соломенскому району Киева

В результате атаки по Киеву пострадали три человека.

В Сети появились фото последствий пожара в Соломенском районе Киева, который возник ночью 16 мая из-за атаки россиян по столице.

Жуткие кадры опубликовала прессслужба ГСЧС Украины.

"Киев. Пока часовые неба защищают нас от вражеских ракет, спасатели всегда рядом. Спасибо, герои без оружия, за самоотверженный труд!", — поблагодарил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

Напомним, в ночь на 16 мая Россия снова атаковала Киев. Украинские силы сбили все ракеты, но обломками засыпало столицу. Падение обломков зафиксировано в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники.

Кадры атаки россиян по Киеву. ФОТО: Pavlo Petrov

Кадры атаки россиян по Киеву. ФОТО: Pavlo Petrov

Кадры атаки россиян по Киеву. ФОТО: Pavlo Petrov

Кадры атаки россиян по Киеву. ФОТО: Pavlo Petrov

Кадры атаки россиян по Киеву. ФОТО: Pavlo Petrov

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в результате вражеской атаки на Киев пострадали три человека.

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