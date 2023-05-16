В Киеве и области снова объявили воздушную тревогу

Сирены снова раздаются в столице.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
Воздушная тревога объявлена только в Киеве, на другой территории Украины прозвучал ее отбой.
Позже воздушная тревога была объявлена в Киевской области.
Также стало известно, что обломки ракеты были повреждены в Дарницком районе столицы.
Напомним, что ранее на территорию зоопарка в Киеве упали обломки ракеты.
К тому же в Соломенском районе Киева в результате падения ракеты вспыхнуло несколько авто.
Также с неба могут падать обломки ракет, но не стоит собирать их в качестве сувениров.
Напомним, что в Черкасской области были слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.
Также в Херсонской области прозвучали взрывы.
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