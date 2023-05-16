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В Киеве и области снова объявили воздушную тревогу

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
5594
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве и области снова объявили воздушную тревогу

В столице раздается воздушная тревога / Фото: Pexels

Сирены снова раздаются в столице.

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

Воздушная тревога объявлена только в Киеве, на другой территории Украины прозвучал ее отбой.

Позже воздушная тревога была объявлена в Киевской области.

Также стало известно, что обломки ракеты были повреждены в Дарницком районе столицы.

Напомним, что ранее на территорию зоопарка в Киеве упали обломки ракеты.

К тому же в Соломенском районе Киева в результате падения ракеты вспыхнуло несколько авто.

Также с неба могут падать обломки ракет, но не стоит собирать их в качестве сувениров.

Напомним, что в Черкасской области были слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.

Также в Херсонской области прозвучали взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
5594
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