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Все, что известно о массированной ночной атаке по Киеву 16 мая: подробности

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
18к
Время на прочтение
2 мин
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Все, что известно о массированной ночной атаке по Киеву 16 мая: подробности

ПВО уничтожили почти все враждебные цели в воздухе

В ночь на 16 мая 2023 года враг снова не дал украинцам выспаться.

Ночью произошло восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая. На этот раз враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно с применением БпЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа.

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