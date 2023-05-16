Все, что известно о массированной ночной атаке по Киеву 16 мая: подробности

В ночь на 16 мая 2023 года враг снова не дал украинцам выспаться.
Ночью произошло восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая. На этот раз враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно с применением БпЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа.
- Первоначально сообщалось, что РФ выпустила "Калибры" из акватории Азовского моря. Об этом заявили мониторинговые каналы, однако эта информация пока не подтверждена официальными властями.
- Из-за запуска ракет почти по всей Украине раздалась воздушная тревога. А позже и вся Украина "покраснела".
- Позже в Киеве были слышны звуки взрывов. Очевидцы в социальных сетях сообщали, что звуки были очень мощными и напоминали фейерверк, небо покраснело от зарева.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что по враждебным целям работает ПВО, а потому призвал не снимать его работу и не преподавать в социальные сети.
- Работа ПВО была успешной, однако столицу засыпало обломками вражеских ракет. Глава Киева Виталий Кличко сообщил, что на территорию зоопарка в Киеве упали обломки ракеты.
- Также в Соломенском районе Киева в результате падения ракеты вспыхнуло несколько авто. К тому же повреждено здание площадью 200 кв. Спасатели работали на месте.
- К тому же стало известно, что обломки ракеты были повреждены в Дарницком районе столицы.
- Руководитель Киева заявил, что в результате вражеской атаки на Киев пострадали три человека.
- В Украине под утро дали отбой воздушной тревоги, но в Киеве и области снова объявили воздушную тревогу из-за движения вражеских беспилотников.
- Также южнее Борисполя силы ПВО работали по БПЛА.
- Киевляне возмутились повторное объявление воздушной тревоги в Киеве. Они убеждены, что блоггерами, которые преподают в Сети видео работы ПВО, помогают врагу.
- Некоторое время спустя был объявлен отбой воздушной тревоги в столице. Подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено.
- Данные о количестве и типе ракет вскоре сообщат Воздушные силы.
- Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован. В остальных районах повреждения не существенны — в большинстве обнаружено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.
- Спасибо ПВО и ВСУ!
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