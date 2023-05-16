Все, что известно о массированной ночной атаке по Киеву 16 мая: подробности

В ночь на 16 мая 2023 года враг снова не дал украинцам выспаться.

Ночью произошло восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая. На этот раз враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно с применением БпЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа.