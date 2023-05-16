Подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено — КМВА

Ночью произошло восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая.

На этот раз враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно с применением БпЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа.

Об этом в социальных сетях сообщает КМВА.

Она была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.

По предварительной информации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено! Данные о количестве и типе ракет вскоре сообщат Воздушные силы.

Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован. В остальных районах повреждения не существенны — в большинстве обнаружено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.

"На данный момент информации о пострадавших нет! Данные оперативного свода собираются и уточняются. Спасибо нашей ПВО за сохраненные жизни киевлян!», — заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Заметим, что на территорию зоопарка в Киеве рухнули обломки ракеты.

Напомним, что в Черкасской области были слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.

Также в Херсонской области прозвучали взрывы.