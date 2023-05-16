Южнее Борисполя силы ПВО работают по вражеским беспилотникам — Кличко

Находитесь в укрытиях.
Южнее Борисполя силы ПВО работают по БПЛА.
Об этом в социальных сетях сообщил глава Киева Виталий Кличко.
В столице и области снова тревога. Оставайтесь в укрытиях!
Также стало известно, что обломки ракеты были повреждены в Дарницком районе столицы.
Напомним, что ранее на территорию зоопарка в Киеве упали обломки ракеты.
К тому же в Соломенском районе Киева в результате падения ракеты вспыхнуло несколько авто.
Также с неба могут падать обломки ракет, но не стоит собирать их в качестве сувениров.
Напомним, что в Черкасской области были слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.
Также в Херсонской области прозвучали взрывы.
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