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Южнее Борисполя силы ПВО работают по вражеским беспилотникам — Кличко

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1591
Время на прочтение
1 мин
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Южнее Борисполя силы ПВО работают по вражеским беспилотникам — Кличко

Вражеские дроны атакуют окрестности столицы / Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях.

Южнее Борисполя силы ПВО работают по БПЛА.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Киева Виталий Кличко.

В столице и области снова тревога. Оставайтесь в укрытиях!

Также стало известно, что обломки ракеты были повреждены в Дарницком районе столицы.

Напомним, что ранее на территорию зоопарка в Киеве упали обломки ракеты.

К тому же в Соломенском районе Киева в результате падения ракеты вспыхнуло несколько авто.

Также с неба могут падать обломки ракет, но не стоит собирать их в качестве сувениров.

Напомним, что в Черкасской области были слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.

Также в Херсонской области прозвучали взрывы.

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Просмотры
1591
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