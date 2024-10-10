В Киевской области работают силы ПВО

В Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА!

В регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

Также читайте В ряде регионов Украины раздались взрывы

Добавим, что утром 8 октября в Киевской области была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась и на столицу.

Читайте также: