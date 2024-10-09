Решил подшутить над пассажирами: стало известно, кто забросил "мину" в вагон метро в Киеве

Шутнику всего десять лет и за него будут отвечать родители.

Стало известно, кто устроил переполох с "миной" в метрополитене Киева, когда на длительное время пришлось закрыть станцию метро "Днепр". Человеком, закинувшим в поезд коробку от противогаза, оказался десятилетний мальчик.

Об этом сообщили корреспонденту ТСН.ua в полиции Киева.

Событие произошло днем 9 октября на одной из станций столичного метрополитена. В соцсетях появилось видео, на котором пассажиры массово выходят из вагона метро, из-за того, что неизвестный бросил в вагон какой-то предмет.

Не задумался о последствиях

На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа управления полиции в метрополитене. Специалисты обследовали предмет и установили, что это фильтровально-поглощающая коробка к противогазу, которая не несет угрозы.

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Правоохранители установили "шутника", забросившего предмет в вагон метро. Им оказался несовершеннолетний 2014 года рождения. Инспекторы ювенальной превенции выяснили, что таким образом школьник хотел подшутить над пассажирами и не задумывался о последствиях своих действий.

Какое наказание ждет шутника

Относительно матери парня полицейские составили протокол по ст. 184 КУоАП – невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, а со школьником провели профилактическую беседу по недопущению подобных поступков в будущем.

Полицейские обращаются к родителям – уделяйте больше внимания своим детям, интересуйтесь их досугом и разъясняйте, какие последствия могут быть в случае совершения ими любых правонарушений.

Напомним, в Киеве 9 октября закрыли станцию метро "Днепр" на вход и выход пассажиров. Вероятной причиной сначала называли то, что в вагон подбросили мину.

Неизвестные подбросили похожий на мину предмет к вагону метро в Киеве

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