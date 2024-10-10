На Київщині працюють сили ППО

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА!

У регіоні працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Додамо, що вранці 8 жовтня в Київській області була оголошена повітряна тривога, яка згодом поширилась і на столицю.

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