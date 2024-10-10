На Київщині працюють сили ППО

Перебувайте в укриттях.
На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА!
У регіоні працюють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Додамо, що вранці 8 жовтня в Київській області була оголошена повітряна тривога, яка згодом поширилась і на столицю.
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