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На Київщині працюють сили ППО

На Київщині працюють сили ППО

Росія щодня атакує Україну “Шахедами” / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА!

У регіоні працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Додамо, що вранці 8 жовтня в Київській області була оголошена повітряна тривога, яка згодом поширилась і на столицю.

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