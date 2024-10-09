Вирішив пожартувати з пасажирів: стало відомо, хто закинув "міну" до вагона метро в Києві

Жартівникові лише десять років і за нього відповідатимуть батьки.

Стало відомо, хто вчинив переполох з "міною" в метрополітені Києва, коли на тривалий час довелося закрити станцію метро "Дніпро". Особою, яка закинула до потяга коробку від протигаза, виявився десятирічний хлопчина.

Про це повідомили кореспондентові ТСН.ua у поліції Києва.

Подія сталася вдень 9 жовтня на одній зі станцій столичного метрополітену. В соцмережах з'явилося відео, на якому пасажири масово виходять з вагона метро через те, що невідомий вкинув до нього якийсь предмет.

Не задумався про наслідки

На місце події негайно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група управління поліції в метрополітені. Спеціалісти обстежили предмет і встановили, що це фільтрувально-поглинальна коробка до протигаза, яка не становить загрози.

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Правоохоронці встановили "жартівника", який закинув предмет до вагона метро. Ним виявився неповнолітній 2014 року народження. Інспектори ювенальної превенції з’ясували, що в такий спосіб школяр хотів пожартувати з пасажирів і не задумувався про наслідки своїх дій.

Яке покарання чекає на жартівника

Стосовно матері хлопця поліцейські склали протокол за ст. 184 КУпАП – невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей, а зі школярем провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних вчинків у майбутньому.

Поліцейські звертаються до батьків – приділяйте більше уваги своїм дітям, цікавтеся їхнім дозвіллям та роз’яснюйте, які наслідки можуть бути в разі вчинення ними будь-яких правопорушень.

Нагадаємо, в Києві 9 жовтня закрили станцію метро "Дніпро" на вхід і вихід пасажирів. Ймовірною причиною спершу називали те, що до вагона підкинули міну.

Невідомі підкинули предмет, який схожий на міну, до вагону метро у Києві

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