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В Киевской области работали силы ПВО

В Киевской области работали силы ПВО

Дождитесь отбоя воздушной тревоги / Фото: Pexels

Воздушная тревога продолжается

В ночь на 5 ноября на территории Киевской области работало ПВО.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

"Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение", — говорится в сообщении.

Позже в Киеве была объявлена воздушная тревога. Находитесь в укрытиях.

"Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", — заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее стали известны последствия ударов КАБов по Харькову.

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