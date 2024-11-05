В Киевской области работали силы ПВО

Воздушная тревога продолжается
В ночь на 5 ноября на территории Киевской области работало ПВО.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
"Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение", — говорится в сообщении.
Позже в Киеве была объявлена воздушная тревога. Находитесь в укрытиях.
"Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", — заявил Сергей Попко, начальник КМВА.
Напомним, что ранее стали известны последствия ударов КАБов по Харькову.
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