Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

БпЛА на нескольких направлениях: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога – что известно

Дата публикации
Просмотры
324
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
БпЛА на нескольких направлениях: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога – что известно

"Шахеды" — в направлении Киева

"Шахеды" улетают с юга Черниговщины.

В столице Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов". Жители Борисполя также призвали оставаться в укрытиях. Зафиксирован БПЛА в направлении Киева.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Ударные БПЛА находятся на границе Сумской и Полтавской областей и держат курс на мероприятие.

Вражеские БпЛА зафиксированы в пригороде Сум. А на юге Черниговской области "Шахеды" следуют курсом на Киевщину.

В Полтавской области БпЛА летят в направлении Миргорода.

Напомним, на ночь 4 ноября в Украине было объявлено о воздушной тревоге из-за угрозы БпЛА. Тогда угроза охватила почти всю страну, кроме западных регионов, Винницкой и Запорожской областей.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация