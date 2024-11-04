БпЛА на нескольких направлениях: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога – что известно

В столице Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов". Жители Борисполя также призвали оставаться в укрытиях. Зафиксирован БПЛА в направлении Киева.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Ударные БПЛА находятся на границе Сумской и Полтавской областей и держат курс на мероприятие.

Вражеские БпЛА зафиксированы в пригороде Сум. А на юге Черниговской области "Шахеды" следуют курсом на Киевщину.

В Полтавской области БпЛА летят в направлении Миргорода.

Напомним, на ночь 4 ноября в Украине было объявлено о воздушной тревоге из-за угрозы БпЛА. Тогда угроза охватила почти всю страну, кроме западных регионов, Винницкой и Запорожской областей.

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