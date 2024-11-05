На Київщині працювали сили ППО

Повітряна тривога триває
У ніч проти 5 листопада на території Київській області працювало ППО.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - йдеться у повідомленні.
Пізніше у Києві була оголошена повітряна тривога. Перебувайте в укриттях.
"Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, що раніше стали відомі наслідки ударів КАБів по Харкову.
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