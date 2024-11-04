Рідні українських полонених провели акцію біля Верховної Ради (фото)

Дружини і батьки полонених заявили про свою позицію.
У центрі Києва рідні цивільних та військових полонених провели акцію на підтримку своїх близьких.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.
Дружини та батьки полонених тримали портрети своїх близьких, які наразі перебувають у російському полоні.
"Проблема одна — наших хлопців вивезли з колонії і всіх куди тільки можна. Ми будемо бастувати, що не повертають наших рідних", — сказала дружина полоненого цивільного, якого викрала РФ із Херсона, Карина Гаврищенко.
Акцію рідні полонених цивільних та військових провели акцію поблизу Верховної Ради у столиці.
Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що РФ робить усе можливе, аби сховати від України дітей, яких депортували з окупованих територій.
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