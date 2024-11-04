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Рідні українських полонених провели акцію біля Верховної Ради (фото)

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Рідні українських полонених провели акцію біля Верховної Ради (фото)

Рідні полонених цивільних та військових провели акцію на підтримку своїх близьких Фото: ТСН

Дружини і батьки полонених заявили про свою позицію.

У центрі Києва рідні цивільних та військових полонених провели акцію на підтримку своїх близьких.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

Дружини та батьки полонених тримали портрети своїх близьких, які наразі перебувають у російському полоні.

Рідні полонених цивільних та військових провели акцію на підтримку своїх близьких / ©
Рідні полонених цивільних та військових провели акцію на підтримку своїх близьких

"Проблема одна — наших хлопців вивезли з колонії і всіх куди тільки можна. Ми будемо бастувати, що не повертають наших рідних", — сказала дружина полоненого цивільного, якого викрала РФ із Херсона, Карина Гаврищенко.

Рідні полонених цивільних та військових провели акцію на підтримку своїх близьких / ©
Рідні полонених цивільних та військових провели акцію на підтримку своїх близьких

Акцію рідні полонених цивільних та військових провели акцію поблизу Верховної Ради у столиці.

Рідні полонених цивільних та військових провели акцію біля Верховної Ради / ©
Рідні полонених цивільних та військових провели акцію біля Верховної Ради

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що РФ робить усе можливе, аби сховати від України дітей, яких депортували з окупованих територій.

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