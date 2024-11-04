Рідні українських полонених провели акцію біля Верховної Ради (фото)

Дружини і батьки полонених заявили про свою позицію.

У центрі Києва рідні цивільних та військових полонених провели акцію на підтримку своїх близьких.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

Дружини та батьки полонених тримали портрети своїх близьких, які наразі перебувають у російському полоні.

Рідні полонених цивільних та військових провели акцію на підтримку своїх близьких

"Проблема одна — наших хлопців вивезли з колонії і всіх куди тільки можна. Ми будемо бастувати, що не повертають наших рідних", — сказала дружина полоненого цивільного, якого викрала РФ із Херсона, Карина Гаврищенко.

Рідні полонених цивільних та військових провели акцію на підтримку своїх близьких

Акцію рідні полонених цивільних та військових провели акцію поблизу Верховної Ради у столиці.

Рідні полонених цивільних та військових провели акцію біля Верховної Ради

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що РФ робить усе можливе, аби сховати від України дітей, яких депортували з окупованих територій.

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