В Киеве шквальный ветер натворил беды: деревья падали и сминали автомобили (фото)

В столице обнаружено 20 поврежденных и почти 40 поваленных деревьев.

В Киеве из-за непогоды и сильного ветра начался деревопад.

В столице обнаружено 20 поврежденных и 37 сваленных деревьев, сообщает КГГА со ссылкой на данные "Киевзеленстроя".

Деревья падали на дома, падали на автомобили и буквально сминали их.

Для ликвидации последствий ненастья задействованы техника и работники аварийно-диспетчерской службы коммунального объединения, бригады коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений районов столицы. Они убирают деревья и ветки, которые мешают или несут опасность для транспорта и пешеходов.

Дерево смяло автомобиль / Фото: из соцсетей

Кроме того, спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы ( КАРС ) "Киевская служба спасения" убирают поваленные деревья в разных районах столицы и демонтируют аварийные конструкции на крышах и фасадах домов, поврежденных в результате сильных ветров.

По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, в частности, оперативные подразделения КАРС выезжают преимущественно на выезды, связанные с возникновением или угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций из-за непогоды. К работам приобщены 17 членов оперативного состава службы и 4 единицы техники.

Специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасности, соблюдать осторожность на улице, не парковать автомобили под деревьями.

Если дерево упало или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по номеру: (044) 272-40-18.

Когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

Напомним, в Святошинском районе Киева ветер повалил огромное дерево прямо на пятиэтажку. Испуганные жители из-за сильного грохота подумали, что в их дом попали обломки "шахеда".

В Святошинском районе Киева ветер повалил огромное дерево прямо на жилой дом

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