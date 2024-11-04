Родные украинских пленных провели акцию возле Верховной Рады (фото)

Жены и родители пленных заявили о своей позиции.

В центре Киева родные пленных гражданских и военных провели акцию в поддержку своих близких.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.

Жены и родители пленных держали портреты своих близких, которые находятся в плену.

Родные пленных гражданских и военных провели акцию в поддержку своих близких

"Проблема одна — наших ребят вывезли из колонии и всех куда только можно. Мы будем бастовать, что не возвращают наших родных", — сказала жена пленника гражданского, похищенного РФ из Херсона, Карина Гаврищенко.

Родные пленных гражданских и военных провели акцию в поддержку своих близких

Акцию родных пленных гражданских и военных провели акцию вблизи Верховной Рады в столице.

Родные пленных гражданских и военных провели акцию возле Верховной Рады

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что РФ делает все возможное, чтобы скрыть от Украины детей, депортированных с оккупированных территорий.

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