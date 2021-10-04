В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В структуре заболеваемости дети составляют 52,6%.

В столице заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 10,9%.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на ГУ "Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Минздрава".

Отмечается, что в Киеве за 39-ю неделю 2021 года зарегистрировано 15 919 больных гриппом и ОРВИ, в том числе, и COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 28,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 537,4.

"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости на 10,9% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело — 8 375 (рост на 3,9%), взрослых — 7 544 человека (рост на 19,3%)", — говорится в сообщении.

В структуре заболеваемости дети составляют 52,6%, а на предыдущей неделе — 56%. Из них 49,7% — дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 4 163 случая.

В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализировано 603 человека, из них 107 детей.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 4 октября зафиксирован 4 821 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 114 человек, 1 116 пациентов выздоровели.

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